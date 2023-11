São Paulo

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) vai protocolar um pedido de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar se servidores do Ministério da Justiça, comandado por Flávio Dino (PSB), têm envolvimento com membros de facções criminosas. A CPI precisa da assinatura de 171 parlamentares.

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) durante audiência pública na Câmara dos Deputados - Renato Araújo - 25.out.23/Câmara dos Deputados

O pedido vem após o jornal O Estado de S. Paulo noticiar que assessores do Ministério da Justiça receberam Luciane Barbosa Farias, que é casada com Clemilson dos Santos Farias, um dos líderes do Comando Vermelho no estado do Amazonas, onde está preso.

"É imperativa uma investigação minuciosa, sobretudo levando-se em consideração que o Ministério da Justiça desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem pública e na aplicação da lei", afirma o deputado no requerimento da CPI.

Amom Mandel afirma ainda que os fatos "lançam sérias dúvidas sobre a integridade e a conduta dos servidores do Ministério da Justiça".