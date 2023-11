Fuzileiros navais da Marinha farão demonstrações para comandantes militares de Argentina, Colômbia, Coreia do Sul, China, Espanha, EUA, França, Itália e Portugal nesta terça-feira (28), durante simpósio no complexo naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro.

A abertura do evento contará com desfile da Unidade Anfíbia, a força de emprego rápido dos fuzileiros navais para respostas a problemas militares de diversas naturezas, inclusive conflitos armados.

Navios da Marinha do Brasil atracados no Porto de Santos, em São Paulo - Jardiel Carvalho-29.jan.2023/Folhapress

Os integrantes da Força de Fuzileiros da Esquadra também conduzirão exercícios como controle de distúrbios, ações humanitárias (estabelecimento de corredores humanitários com emprego de blindados) e desativação de artefatos explosivos.

Posteriormente, serão demonstradas capacidades de conduta em uma região urbana, simulando o avanço da tropa sobre uma região com casas e prédios.