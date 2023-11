O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criou um grupo de trabalho para desenvolver uma Política Nacional de Direitos Humanos e Empresas.

O ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida - José Cruz/Agência Brasil

Com 180 dias de prazo, o grupo será coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e terá representantes de 16 pastas.

O objetivo é fazer com que as empresas também internalizem a preocupação com direitos humanos, com o estímulo a instrumentos como compliance.

Uma das diretrizes da futura Política, segundo o decreto que criou o grupo de trabalho, é "o aprimoramento da efetividade de atuais programas e políticas públicas setoriais relacionados à defesa e à promoção de direitos humanos no âmbito empresarial".