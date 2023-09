Brasília

O ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) se irritou na quinta-feira (21) ao ser cobrado por uma advogada durante um debate no WhatsApp do Prerrogativas e saiu do grupo, que reúne advogados aliados do presidente Lula (PT).

O tema em discussão eram críticas a um modelo de privatização de penitenciárias.

Ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) deixa grupo de WhatsApp após críticas a privatização de penitenciárias - Marlene Bergamo/Folhapress

Antes de sair, o ministro afirmou não ser justo nem correto responsabilizá-lo por uma proposta que nem estava sobre sua mesa. E reclamou de sua citação na mensagem. Disse que, da forma que foi colocado, era pintado como um irresponsável.

Em sua manifestação, a participante do grupo chamou de intolerável, especialmente no governo Lula, a ideia da privatização de presídios. A advogada fez menção a uma possibilidade de o BNDES financiar a iniciativa e perguntou como os ministros permitiriam uma insanidade dessas.

Além de Almeida, ela marcou na mensagem o ministro Fernando Haddad (Fazenda), também integrante do grupo. Após a retirada do titular dos direitos humanos, ela disse esperar que Haddad não tenha o mesmo comportamento.

Sem fazer menção ao ímpeto do colega, o ministro da Fazenda respondeu que, a exemplo de Almeida, desconhecia o tema. Mas disse que buscaria se inteirar.

Coordenador do Prerrogativas, o advogado Marco Aurélio de Carvalho telefonou para participantes do grupo na tentativa de apaziguar os ânimos.

À Folha, disse esperar o retorno de Almeida de braços abertos. "Espero que ele reavalie e o aguardarei de braços abertos. Silvio segue tendo meu carinho, a minha admiração e o meu apoio", afirmou.

Procurado, o ministro disse que "decidiu sair do grupo de WhatsApp do Prerrogativas, lugar onde ele tem grandes amigos e amigas, para garantir a liberdade de crítica e a livre manifestação de ideias, sem que haja qualquer tipo de constrangimento pelo fato dele ocupar cargo no Governo Federal."

"Além do mais, na condição de Ministro de Estado, cabe a ele se manifestar formalmente sobre temas relacionados aos direitos humanos quando for oficialmente demandado."