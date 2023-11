São Paulo

Em momento em que se discute a reforma tributária em nível nacional e a venda da Sabesp em São Paulo, um assunto incomum tem mobilizado parte da direita do país: a transformação na aparência da cantora pop Priscilla Alcântara.

O tema se espalhou por redes bolsonaristas e de grupos de direita não-alinhados ao ex-presidente, como o MBL (Movimento Brasil Livre).

Ex-cantora gospel, agora usando apenas o primeiro nome, Priscilla, que tem 6 milhões de seguidores no Instagram, apareceu com cabelo vermelho curtinho e tatuagens à mostra e acabou virando alvo dos conservadores.

O antes e depois da cantora Priscilla Alcantara - AgNews/Instagram

O deputado estadual Gil Diniz (PL), um dos mais próximos da família de Jair Bolsonaro (PL), postou a transformação da jovem com a seguinte legenda: "Priscilla Alcântara com Deus no coração e Priscilla Alcântara agora. Dá pra acreditar que é a mesma pessoa? Que triste isso..."

O assunto também incendiou a timeline de influenciadores ligados ao bolsonarismo.

Fora da bolha do ex-presidente, grupos como o MBL também entraram na onda. Amanda Vettorazzo, coordenadora nacional do movimento, também postou as imagens de antes e depois da cantora.

Como legenda, escreveu que o caso dela traz "duas verdades inconvenientes": "uma vida sem Cristo é uma vida sem sentido" e "o feminismo odeia a feminilidade".

Dentro do movimento, houve quem fez piada com o barulho causado pelo assunto.

Guto Zacarias (União Brasil), deputado estadual e também membro do grupo, usou as imagens de Priscilla em um post. "Agora que eu já chamei sua atenção, quero fazer um convite para algo muito mais importante para a política", afirmou, anunciando o lançamento de uma frente parlamentar de apoio à privatização da Sabesp.

Antes mesmo da mudança drástica de visual, Priscilla já tinha sido alvo de bolsonaristas como Nikolas Ferreira (PL-MG), deputado federal. No ano passado, então vereador, ele disse que ela estava "servindo ao diabo".

À Folha em maio, ela demonstrou que não dava muita bola para o tema. "Sou meio desligada, não vou procurar gastar energia com isso. Sou bem resolvida", disse.

O Painel procurou a cantora sobre o assunto, mas a assessoria disse que ela não falaria sobre o tema. "Priscilla está focada no seu lançamento de hoje", afirmou a assessoria.

A cantora está em fase de lançamento da música "Quer Dançar", com o Bonde do Tigrão.