Apostando alto no eleitorado evangélico, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), terá nova agenda com esse público na segunda-feira (20). Ele deve participar de culto da Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério Madureira na sede da igreja, no Brás.

O prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas durante visita à sede da Assembleia de Deus Ministério de Belém, em São Paulo - Ana Gabriela Oliveira Lima/Folhapress

Na última quarta-feira (15), Nunes visitou o outro grande ramo da Assembleia de Deus, o Ministério Belém, na zona leste da capital.

Embora seja católico, Nunes acredita que terá uma esmagadora maioria do votos dos evangélicos na eleição do ano que vem, até pelo fato de seu principal adversário, Guilherme Boulos (PSOL), ter forte resistência no segmento.