Brasília

Senadores anteveem resistência natural da oposição ao nome de Flávio Dino ao STF (Supremo Tribunal Federal), mas avaliam que há baixo risco de rejeição à indicação do presidente Lula (PT) à vaga aberta na corte com a aposentadoria da ministra Rosa Weber.

Presidente Lula e ministro Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública), indicado ao STF - Ueslei Marcelino/Reuters

Lula oficializou a indicação de Dino na tarde desta segunda-feira (27). Sob reserva, senadores da base governista e de partidos da oposição consultados pelo Painel minimizaram a possibilidade de uma nova derrota no plenário, a exemplo do que ocorreu com o nome de Igor Roque à DPU (Defensoria Pública da União).

Mesmo na oposição a avaliação é de que a resistência não impedirá a aprovação de Dino na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) e no plenário —embora afirmem que o ministro vai ter que se esforçar no tradicional beija-mão para tentar conquistar votos nesse campo.

Líderes da base, por sua vez, veem uma votação parecida com a de Cristiano Zanin, advogado de Lula nos processos da Operação Lava Jato —ele foi aprovado no plenário com 58 votos a 18. Para alguns, o fato de Dino ser senador licenciado ajuda a angariar apoio na Casa.