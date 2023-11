Inquérito da Polícia Civil de São Paulo concluiu que o motivo para falha no sistema elétrico que interrompeu a circulação de trens da linha 9-esmeralda no início de outubro, durante greve de metroviários e ferroviários em 3 de outubro, foi sabotagem.

O trecho entre as estações Morumbi e Villa Lobos era usado na ocasião como alternativa para passageiros em razão da paralisação no serviço público.

Equipe de manutenção realiza reparos na Linha-9 Esmeralda da CPTM - Danilo Verpa-4.out.2023/Folhapress

Metroviários e ferroviários planejam paralisar novamente nesta terça-feira (28), em protesto contra os planos de privatização do governador. A greve deverá contar com trabalhadores do Metrô, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e da Sabesp (Companhia de Saneamento do Estado), de professores da rede pública e de servidores da Fundação Casa.

A investigação foi realizada pelas equipes do 27º Distrito Policial, do Campo Belo, e ouviu funcionários da empresa, que teriam relatado que encontraram vários objetos que foram arremessados tanto na rede aérea de energia do sistema quanto na linha férrea.

Em um ponto da linha próximo da estação Autódromo, afirma o inquérito, foram identificados sinais de vandalismo em uma máquina de chaveamento de via, cuja fiação teria sido completamente arrancada.

O documento também aponta os locais nos quais o gradil de proteção teria sido aberto para a entrada das pessoas que teriam sabotado a linha.

Nos pontos em que teriam acontecido as ações de sabotagem não havia monitoramento de câmeras de segurança, e por isso, provavelmente, foram escolhidos, afirma o documento policial.

O inquérito agora será finalizado e enviado para análise do Ministério Público e Poder Judiciário.