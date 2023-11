Porto Alegre

Uma mensagem disparada pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo (MDB), e seu vice, Ricardo Gomes (PL), pede a "parceiros e parceiras do governo" doações via Pix para medidas de enfrentamento à enchente na região das ilhas da capital gaúcha, alagadas pela cheia do lago Guaíba.

O texto diz que "o poder público sozinho não pode vencer essa difícil batalha", pede "ajuda e doações dos colegas, amigos e parceiros do nosso governo" e solicita aos destinatários que "espalhem essa corrente de solidariedade".

A chave do destinatário, todavia, é o email particular de um assessor da Procuradoria-Geral do Município. O caso foi noticiado pelo site Matinal Jornalismo nesta quinta (23).

Sebastião Melo e o vice, Ricardo Gomes, durante visita de entrega de donativos nas ilhas de Porto Alegre. ( Foto: Mateus Raugust/PMPA ) - PMPA

Conforme o gabinete do prefeito, "a mensagem de mobilização, feita habitualmente em momentos de urgência, é de caráter interno e destinada ao grupo de secretários", cujas doações se somam "às medidas emergenciais de assistência providenciadas pelo poder público".

O texto diz ainda que o chamamento buscava "reunir os agentes políticos que desejarem dar a sua contribuição pessoal".

Informalmente, um servidor da prefeitura disse que a vaquinha entre secretários e outros servidores próximos é uma medida já usada outras vezes como forma de obter acesso a recursos que, se caíssem em algum caixa da administração, não poderiam ser sacados e gastos com a mesma agilidade.

O recurso teria sido usado, por exemplo, para comprar dois transformadores para as geladeiras que armazenam alimentos perecíveis em um dos imóveis que abriga donativos e para o botijão de gás que alimenta um fogão doado para atender desabrigados.

A nota do gabinete não informa quanto foi arrecadado e se a vaquinha, mobilizada entre a segunda (20) e a terça (21), ainda está recebendo recursos. Em seus stories no Instagram, ontem, Melo agradeceu aos secretários que contribuíram "na nossa vaquinha, para ajudar no café, nas coisas lá da ponta".

Oficialmente, a prefeitura centraliza doações de mantimentos, água e material de limpeza de pessoas físicas em dois endereços. Não há um Pix oficial para fazer doações em dinheiro.