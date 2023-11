Porto Alegre

Evento marcado como um bate-papo descontraído entre empresários e políticos, o tradicional Tá Na Mesa, da Federasul (Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul), terá um cardápio bem mais quente nesta quarta (22).

A entidade convidou seis deputados estaduais líderes de bancada para pressionarem contra o projeto de aumento de ICMS enviado pelo governador Eduardo Leite (PSDB) ao Legislativo na semana passada.

Eduardo Leite, governador do RS, apresentou projeto de aumento do ICMS em regime de urgência. - Gustavo Rampini

Se aprovado até o final de 2023 por maioria simples, o aumento da alíquota passaria de 17% para 19,5% a partir de março de 2024.

Estarão à mesa, os líderes de PP, MDB, PDT, Podemos, todos da base de Leite, além dos líderes do Novo e do PT, estes já com discurso afinado contra o aumento.

"Teremos mais uma vez de exigir que o governador Leite cumpra a sua palavra. Ele se elegeu com o discurso de que as contas do estado haviam sido sanadas", diz Luiz Fernando Mainardi, líder do PT.

De surpresa, Leite apresentou o projeto aos deputados da base aliada em reunião fechada no dia 15. Segundo o tucano, o aumento seria a única forma de o estado se resguardar de futuras perdas com a reforma tributária, dado que o futuro IVA (imposto sobre valor agregado) se basearia na média arrecadada pelos estados entre 2024 e 2028.

No mesmo dia em que foi enviado em regime de urgência para a Assembleia, a Federasul emitiu uma nota em que o presidente da entidade, Rodrigo Sousa Costa, repudia o aumento e sua justificativa. Segundo Costa, não se por "aumentar impostos para todas as famílias gaúchas por um erro no texto [da reforma tributária]".

Até o encontro com os deputados, a Federasul está mobilizando empresários do interior para comparecerem ao Tá Na Mesa e, de lá, marcharem para a Assembleia, onde pretendem se manifestar em plenário.

Conforme a entidade, todos os líderes de bancada foram convidados, mas não comparecerão os líderes de três das maiores bancadas gaúchas: além do PSDB de Leite, não estarão no encontro representantes do Republicanos, partido que tem cinco cadeiras na Assembleia e ingressou na base neste mês, e do PL, que não compõe o governo.

O líder do PL, Rodrigo Lorenzoni, irmão do ex-ministro Onyx, adiantou que os cinco deputados do partido deverão votar contra o projeto.