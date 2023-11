O PSDB marcou para os dias 29 e 30 de novembro sua convenção nacional, que decidirá o substituto do atual presidente do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

O presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite - Mauricio Tonetto/Governo RS

Ela ocorrerá em Brasília e será em formato misto, parte presencial e parte remota.

Devem participar os membros do Diretório Nacional, delegados de estados e do Distrito Federal e representantes do PSDB no Congresso Nacional.

Leite, que assumiu a presidência no início deste ano para um mandato tampão, decidiu não concorrer a outro período no comando da legenda. Ele deverá dedicar apenas à função de chefe do Executivo gaúcho.

Como mostrou o Painel, o mais cotado para assumir o partido é o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, ma outros nomes podem surgir.

Perillo afirmou em entrevista que acredita que o PSDB deve se posicionar claramente na oposição ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e focar na questão fiscal. O partido teve no ano passado sua pior derrota eleitoral e vem perdendo filiados.