Brasília

Rio de Janeiro, Pernambuco, Mato Grosso e Espírito Santo estão em etapas avançadas de adesão ao Minha Casa, Minha Vida Cidades, modalidade que alia contrapartidas da União e incentivos de estados e municípios para o financiamento de moradia a famílias com renda mensal até R$ 8.000.

Vista aérea de casas padronizadas do programa Minha Casa Minha Vida em Marília, no estado de São Paulo - Alf Ribeiro/Folhapress

Além dos quatro estados, a cidade de Porto Alegre (RS) também negocia participação no modelo. Para incentivar a entrada de novos participantes, o Ministério das Cidades vai realizar em novembro um seminário em Brasília com todos os secretários estaduais de habitação. Até o momento, apenas São Paulo e Paraná fazem parte do Minha Casa, Minha Vida Cidades.

A proposta é que os entes públicos participem das operações de financiamento com recursos do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para zerar a entrada ou reduzir as prestações mensais do financiamento imobiliário.

O limite dos aportes financeiros varia conforme a renda familiar. Para a faixa 1 (até R$ 2.640), o limite vai até R$ 55 mil. No Faixa 2 (de R$ 2.640,01 a R$ 4.400), o valor cai para R$ 35 mil. E no faixa 3 (R$ 4.400,01 a R$ 8.000), é de R$ 20 mil.