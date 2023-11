Sede da COP30 em 2025, a cidade de Belém terá parte de sua frota de ônibus renovada com recursos do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Obra ligada à realização da COP30 em Belém, marcada para 2025 - Ueslei Marcelino/Reuters

Serão 265 novos veículos, sendo 40 elétricos e 50 a gás natural, parte de um projeto para apresentar a capital paraense como uma cidade mais sustentável para o evento climático da ONU.

O investimento federal é de R$ 368,7 milhões, com recursos do FGTS. A seleção foi feita pelo Ministério das Cidades, com a análise técnica da Caixa Econômica Federal. A contrapartida do governo do Pará é de R$ 19,4 milhões.

Esse é o segundo financiamento de renovação de frota liberado pelo Ministério das Cidades. O primeiro foi para a Prefeitura do Rio de Janeiro, no valor de R$ 828 milhões, para a aquisição de 254 ônibus articulados, para o BRT.