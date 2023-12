São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), reuniu-se nesta segunda-feira (18) com a cúpula do PL em São Paulo para discutir as eleições de 2024. Na semana passada, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou apoio a Ricardo Salles (PL-SP), contrariando tendência da direção da sigla.

Antonio Carlos Rodrigues, presidente estadual, e Isac Félix, presidente municipal do PL, reafirmaram ao emedebista nesta segunda que a intenção do partido é apoiá-lo em sua campanha à reeleição no ano que vem. Além disso, discutiram com o prefeito estratégias de mobilização e entregas de obras pela gestão municipal, tendo em vista a disputa eleitoral.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, durante entrevista à Folha - Marlene Bergamo-15.set.2023/Folhapress

Nunes tem adotado estratégia de manter distância segura de Bolsonaro, oscilando entre manifestações de afinidade e afastamento, com o objetivo de conquistar a simpatia de bolsonaristas sem carregar a rejeição associada ao ex-presidente.

Essa postura, no entanto, tem gerado incômodo no ex-presidente e seus aliados.

"Bolsonaro agora está implicando com o Nunes, porque o Nunes rateia quando perguntam do apoio do Bolsonaro. Isso é uma bobagem. Ele tem que ser firme nisso, porque para se eleger ele precisa de todos os votos do Bolsonaro. Bolsonaro teve voto na capital. Perdeu [para Lula, em 2022], mas teve bastante voto", disse Valdemar Costa Neto, presidente do partido, em entrevista a O Diário de Mogi na sexta-feira (15).