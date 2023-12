A deputada estadual Beth Sahão (PT-SP) apresentou projeto para criar o Dia da Democracia no estado, além de homenagear com o Colar de Honra ao Mérito Legislativo Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog, e postumamente Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva. Ambos foram mortos pela ditadura militar.

Clarice Herzog, viúva de Vladimir Herzog, em evento em 2019 - Zanone Fraissat/Folhapress

Pela proposta, o Dia da Democracia seria comemorado anualmente em 25 de outubro, data do assassinato de Herzog, em 1975.

As homenagens a Clarice e a Eunice, que morreu em 2018, ocorrerão em abril do ano que vem, quando o golpe militar de 1964 completará 60 anos.

"É um conjunto de ações que estamos desenvolvendo na Assembleia para consolidarmos nosso regime democrático e lembrarmos de pessoas tão importantes que foram mortas pela ditadura porque estavam exatamente lutando pela democracia", diz a deputada.