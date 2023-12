Brasília

O deputado Pedro Campos (PSB-PE) quer incluir no texto do Novo Ensino Médio uma espécie de transição no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) para alunos atualmente inscritos nessa etapa ou que vão concluir até 2025.

Candidatos do Enem entram pra fazer a prova no UniCeub, em Brasília - Folhapress

Segundo ele, seria uma compensação no exame pela carga menor do que a debatida atualmente pelos deputados —hoje são 1.800 horas/aula, ante as 2.100 horas/aula discutidas pelos deputados.

A ideia é incluir uma bonificação de 5% para a nota dos estudantes que foram afetados pela reformulação da grade curricular básica com a redução da carga horária das disciplinas da formação geral básica para 1.800 horas/aula, mas que foram submetidos ao padrão antigo de prova do Enem.

Para facilitar a aprovação, ele sugere deixar as instituições livres para adotarem ou não a bonificação como critério.

"Precisamos corrigir essa injustiça com uma bonificação e a nossa proposta é que esses estudantes prejudicados obtenham um acréscimo de 5% em sua pontuação final", diz o parlamentar.