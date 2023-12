Brasília

Requerimento de urgência para o projeto de lei que cria o Dia do Rei Pelé já alcançou o apoio de mais de 257 deputados, o suficiente para que seja votado em plenário sem passar por comissões.

Pelé marca milésimo gol em cobrança de pênalti no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro - Arquivo do Estado-Fundo Última Hora

A proposta, de autoria dos deputados Luciano Ducci (PSB-PR) e Felipe Carreras (PSB-PE), quer que a data seja comemorada em 19 de novembro, quando, em 1969, o Rei do Futebol marcou seu milésimo gol, na vitória por 2 a 1 sobre o Vasco, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Na justificativa para o apoio ao requerimento, os parlamentares afirmam que "Pelé e seu legado serão eternos." Ele morreu no ano passado.

"Suas contribuições para o futebol, para o esporte em geral e para o Brasil são amplamente conhecidas e destacadas. Sua postura de cuidado com os mais vulneráveis, notadamente as crianças, merece igual reconhecimento. Por isso, sugerimos o dia 19 de novembro para ser criado o 'Dia do Rei Pelé', data que em 1969 o Pelé anotou o seu gol de número 1000", dizem os parlamentares.