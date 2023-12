Rio de Janeiro

A indicação do deputado federal Alexandre Ramagem (PL) como pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro já tem dado dor de cabeça aos bolsonaristas da cidade.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) - Pedro Ladeira/Folhapress

No fim do mês passado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que o aliado, ex-chefe da Abin e delegado da Polícia Federal, está consolidado, ao menos por ora, como postulante ao Executivo fluminense em 2024.

Porém, parlamentares do PL responsáveis por fazer a articulação com as comunidades do Rio enfrentam dificuldades para conseguir apoio a ele.

Isso porque presidentes de associações de moradores estão com pé atrás para marcar agendas, justamente por ele ter sido delegado da PF.

Eles não querem ter qualquer conflito com o crime organizado ao permitir que um policial federal faça campanha dentro de suas áreas.

Segundo um parlamentar do PL responsável pela articulação, esse problema tem sido sentido principalmente na zona oeste do Rio, reduto eleitoral de Bolsonaro e onde há a maior concentração de áreas dominadas pela milícia.

A zona oeste também é onde fica o maior colégio eleitoral da capital fluminense. O receio dos bolsonaristas é de que, se Ramagem não conseguir entrada nesta região da cidade, seu desempenho na eleição municipal do ano que vem fique comprometido e impopularidade respingue no ex-presidente.