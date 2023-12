Lideranças indígenas dos povos munduruku e caiapó farão manifestação nesta sexta-feira (15) em Novo Progresso (PA), durante reunião da Comissão de Desenvolvimento Regional do Senado para tratar da construção da Ferrogrão.

Indígena caiapó faz protesto contra a construção da Ferrogrão em 2020 - Fernando Souza/Folhapress

A obra, prioridade do agronegócio, deve transportar soja do norte do Mato Grosso até o porto de Miritituba (PA), de onde o produto seria exportado. Ela consta do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento).

Entidades e movimentos sociais veem ameaça de aumento do desmatamento e apontam que a obra passa perto de reservas indígenas. Também afirmam que não houve consulta aos povos afetados, como determina a Convenção 169 da OIT (Organização Internacional do Trabalho) A ferrovia se encontra suspensa pelo fato de atravessar a floresta nacional do Jamanxim

A reunião é organizada pelo senador Zequinha Marinho (Podemos) e ocorrerá em um centro de convenções na cidade.

Para Mydjere Kayapó, relações públicas do Instituto Kabu, não se trata de tentar evitar projetos de infraestrutura. "A gente não é contra o desenvolvimento, mas nossos direitos estão sendo violados e nossos direitos não são negociáveis", afirma.