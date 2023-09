Brasília

O ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) pediu que Polícia Federal e Receita Federal investiguem práticas que podem estar contribuindo para o que chama de "volume exagerado" de importação de leite no Brasil.

Vacas leiteiras se alimentam com colares que medem saúde do animal: importação de leite está na mira do MDA - Divulgação/Cowmed

"A primeira é a triangulação. Entidades produtoras dizem que leite perto do vencimento é enviado da Nova Zelândia para o Brasil via países do Mercosul", diz o ministro. A segunda é a reidratação, na qual o leite em pó é reidratado e vendido no país.

Segundo Teixeira, as atuações irregulares podem estar "ajudando a matar uma parte da cadeia produtiva do leite" do país.

Nesta sexta (29), a diretoria da Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares) enviou ao ministro um ofício pedindo que seja fiscalizado possível processo de dumping na importação de leite de outros países.

No documento, a confederação diz haver suspeitas de que países do Mercosul estejam vendendo produto abaixo do preço de mercado, "inclusive com a reidratação de leite em pó", proveniente de países fora do Mercosul.