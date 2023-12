Brasília

O Ministério das Comunicações firmou um contrato de R$ 1.783,45 com uma empresa para organizar um coffee break para 50 pessoas em comemoração ao aniversário do titular da pasta, Juscelino Filho (União Brasil).

No dia 6 de novembro, data de aniversário do ministro, a pasta emitiu uma ordem de serviço com o valor total de R$ 1.783,45 com o nome "Solenidade de comemoração ao aniversário do ministro Juscelino Filho".

Ministro Juscelino Filho (Comunicações) posta foto com servidores após festa surpresa por seu aniversário - Reprodução

A descrição indica que o coffee break, com duas horas de duração, teria um custo unitário de R$ 32 para as 50 pessoas, totalizando R$ 1.600. Também há na descrição um valor de R$ 183,45 para um coordenador geral de produção.

Em uma rede social, o ministro postou, no dia 7 de novembro, uma foto com servidores falando que teve "festa surpresa organizada pelo pessoal da 'mincomunicacoes'". O evento ocorreu na sede do ministério.

No dia 23 de novembro, a empresa Viver Eventos emitiu uma nota fiscal eletrônica de R$ 1.783,45 indicando como tomador do serviço o Ministério das Comunicações.

Na descrição do serviço, a companhia escreveu "Planejamento e Apoio Logístico ao Evento: Solenidade de Comemoração ao Aniversário do Ministro Juscelino Filho". O valor líquido (após impostos) foi de R$ 1.747,78.

Por meio de sua assessoria, o Ministério afirmou que houve um equívoco no lançamento da ordem de serviço por parte de uma servidora, e que a festa foi paga pelos próprios servidores, sem gasto público. A nota fiscal em nome da pasta também estaria errada.

Um e-mail do ministério para a empresa Viver Eventos informando sobre o suposto erro foi enviado apenas nesta sexta (8) às 19h02, após pedido de de explicações do Painel.