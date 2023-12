São Paulo

O diretório municipal do PT em São Paulo encomendou uma pesquisa qualitativa para avaliar a percepção da militância do partido a respeito da aliança com o PSOL na capital. Em 2024, o PT não lançará candidatura própria a prefeito de São Paulo pela primeira vez em sua história e apoiará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

Segundo lideranças do PT, a pesquisa mostrou que Boulos tem identificação forte com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mais do que com o PSOL.

O resultado é avaliado como positivo, pois indica disposição do eleitorado petista em apoiar Boulos no ano que vem, a despeito de fazer parte de outra sigla.

Além disso, também permite que o partido projete com otimismo a disputa por vagas na Câmara Municipal mesmo sem candidato próprio à Prefeitura de São Paulo, promovendo uma vinculação entre os candidatos a vereadores, Boulos e Lula.