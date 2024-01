São Paulo e Brasília

A aproximação entre o ex-ministro Aldo Rebelo, do PDT, e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) não sinaliza ampliação do arco de alianças da pré-candidatura do emedebista, mas sim o aprofundamento da composição com o bolsonarismo. Essa é a avaliação que tem sido compartilhada por aliados do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), que disputará a eleição municipal contra Nunes em outubro.

Rebelo assumirá o cargo de secretário de Relações Internacionais na Prefeitura de São Paulo, posto que vinha sendo ocupado por Marta Suplicy, que está retornando ao PT para ser vice de Boulos. Além disso, ele deverá compor o conselho político e a equipe de campanha de Nunes.

Os psolistas afirmam que, a despeito de ter sido filiado ao PC do B por 40 anos e de ter sido ministro em governos petistas, Rebelo se aproximou do bolsonarismo via militares nos últimos anos. Ele participou de eventos e projetos do instituto criado pelo general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército que tem ligação estreita com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ricardo Nunes (MDB), prefeito de São Paulo, em reunião com o ex-deputado Aldo Rebelo (PDT) - Reprodução/@prefeitoricardonunes no Instagram

Mais recentemente, Rebelo foi exaltado por bolsonaristas por entrevista ao site Poder 360 em que contestou que o ataque às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023 tenha sido uma tentativa de golpe e a comparou à invasão da Câmara de Deputados por integrantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra (MLST) em 2006, quando ele era presidente da casa.

Braço direito de Bolsonaro, Fabio Wajngarten disse aprovar a escolha de Rebelo por Nunes. "Ele defende as nossas pautas, como direito à defesa, respeito à propriedade privada. Aldo traz musculatura numa eleição difícil e todo mundo que venha a somar com força é bem-vindo".

Os psolistas ainda destacam o apoio que Rebelo recebeu no interior do PDT de militantes de um grupo chamado Nova Resistência, que se inspira no cientista político Aleksandr Dugin, guru do expansionismo da Rússia, e é classificado como de extrema direita. Carlos Lupi, presidente do partido, disse em 2022 que os expulsaria da sigla.

No grupo de Nunes, Aldo é apresentado como trunfo na ideia de frente ampla que o prefeito tenta projetar.

"Reforça o sentido de que o prefeito é plural, democrático, e está trazendo para o governo pessoas que pensam diferente dele, mas que têm capacidade de entregar em favor de São Paulo. Esse movimento demonstra que o Ricardo Nunes, independentemente de ideologia, está trazendo as melhores cabeças para ajudar São Paulo, que é uma cidade plural", afirma o deputado federal Baleia Rossi (SP), presidente do MDB e coordenador de campanha do prefeito.