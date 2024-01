A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) quer que o ministro da Secom, Paulo Pimenta, preste esclarecimentos sobre o valor do contrato que a EBC (Empresa Brasil de Comunicação) firmou com uma produtora para a realização do programa Sem Censura.

A parlamentar vai apresentar um ofício para que o ministro participe de sessão da comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, presidida por ela, na volta dos trabalhos legislativos.

Neste mês, foi firmado um contrato de R$ 4,9 milhões com a produtora A Fábrica Entretenimento com duração de 12 meses. A atriz Cissa Guimarães será a nova apresentadora do programa.

A deputada diz que se trata de mau uso dos recursos públicos. Em 2021, a EBC firmou contrato com a produtora Yoguin Comunicação de R$ 132 mil por seis meses. O termo foi prorrogado outras vezes, chegando a R$ 327 mil em 2022.