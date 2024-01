São Paulo

Presidente do MDB e coordenador da campanha à reeleição do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), o deputado federal Baleia Rossi (SP) contesta a ideia de frente ampla com a qual Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (retornando ao PT) tem tentado embalar a chapa que estão montando para disputar a eleição municipal deste ano.

No sábado (13), Boulos disse que a ex-prefeita agrega "essa ideia de uma frente democrática na cidade, que aliás foi a razão da ruptura dela com o governo atual do Ricardo Nunes". Marta, por sua vez, afirmou que a reunião com o psolista expressou o resgate do "Manifesto Frente Ampla".

Baleia afirma que não se trata de uma aliança abrangente como a que elegeu Lula (PT) em 2022 contra Jair Bolsonaro (PL), mas de uma união restrita e de esquerda contra um político que nunca promoveu ações antidemocráticas em sua gestão.

Baleia Rossi, presidente do MDB, durante entrevista à Folha na Câmara dos Deputados - Pedro Ladeira-7.jan.2021/Folhapress

"Eles estão tentando emplacar narrativa que não é verdadeira, negando, inclusive, a essência da composição deles. O que vimos foi um movimento importante, mas de um partido de esquerda apoiando um de extrema esquerda. Uma frente restrita à esquerda, que tem três partidos, PT, PDT e PSOL. É uma frente que de ampla não tem absolutamente nada", afirma o emedebista ao Painel.

A ideia de frente ampla ganhou força no ano retrasado, quando grupos e pessoas com histórico de restrições a Lula ou ao PT decidiram apoiá-lo contra Bolsonaro, especialmente devido a seus ataques à democracia. Na ocasião, a candidata presidencial do MDB, Simone Tebet (hoje ministra do Planejamento), optou por se juntar à aliança no segundo turno —o partido declarou neutralidade.

Baleia afirma que a frente ampla em São Paulo hoje é representada por Nunes, que deverá ter em sua chapa partidos de centro-esquerda, centro e direita, como Solidariedade, Avante, PL, PSD, PP, PSDB e Cidadania.

Secretário de Governo de Nunes, Edson Aparecido faz o mesmo diagnóstico.

"A frente ampla em defesa da cidade está com o Ricardo Nunes. Ele tem o apoio de doze partidos, muitos dos quais, inclusive, estão na base do governo federal no Congresso", afirma.