São Paulo

A gestão Ricardo Nunes (MDB) remanejou R$ 655 milhões para os serviços de limpeza urbana na cidade de São Paulo em meio aos alagamentos, vias bloqueadas, árvores caídas e milhares sem energia causados pelas fortes chuvas na cidade. A Secretaria da Fazenda diz que a medida, tomada na sexta-feira (12), não tem relação com a crise.

Os recursos foram retirados dos orçamentos de diversas outras áreas da Prefeitura de São Paulo, como esporte, subprefeituras, infraestrutura, mobilidade, meio ambiente, saúde e cultura, e repassados para os serviços divisíveis de limpeza urbana (coleta, transporte e tratamento de lixo).

Somente em serviços de engenharia de tráfego, por exemplo, foram retirados R$ 100 milhões. De fomento ao esporte, outros R$ 36,5 milhões.

Lixo acumulado nas ruas do bairro de Santa Efigênia, na região central de São Paulo em fevereiro do ano passado - Karime Xavier-2.fev.2023/Folhapress

Na sexta-feira (12), a cidade de São Paulo entrou pelo quinto dia consecutivo em estado de atenção para alagamentos. Na quarta (10), a chuva provocou caos na cidade. Por volta das 22h30, eram 19 pontos de alagamentos, sendo 17 deles intransitáveis.

O prefeito afirmou que as mudanças climáticas pioram os alagamentos e disse que, se a gestão não tivesse se preparado com ações e investimentos, a situação vivida nos últimos dias teria sido muito pior.

O remanejamento de recursos chama a atenção por ocorrer menos de um mês após a Câmara Municipal de São Paulo ter aprovado o orçamento enviado pela gestão municipal.

Em nota, a Secretaria do Tesouro afirma que a realocação é "uma ação comum no decorrer da execução orçamentária, sendo realizada de forma planejada com aprovação da Junta Orçamentário Financeira do município" e que "não haverá prejuízo aos demais programas municipais, que serão suplementados".