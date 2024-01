Brasília

O programa Celular Seguro atingiu nesta quinta-feira (11) a marca de 10 mil aparelhos bloqueados por perda, roubo ou furto em pouco mais de três semanas de funcionamento, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Até agora, mais de 1,1 milhão de usuários se inscreveram no programa, que tem mais de 900 mil celulares cadastrados. A Claro começou a bloquear as linhas nesta quinta e, até 9 de fevereiro, todas as operadoras se comprometeram a fazer o mesmo, segundo a pasta.

Depois de selecionar a opção de registrar ocorrência, o usuário deve selecionar o aparelho a ser bloqueado - Reprodução/Governo Federal

O usuário pode registrar os aparelhos pelo site celularseguro.mj.gov.br ou por um app, que pode ser baixado na Play Store (Android) e na App Store (iOS).

O programa é uma iniciativa do governo para combater o roubo e o furto de aplicativos e de aparelhos celulares.

Pelo site ou pelo app, é possível reportar o crime e pedir o bloqueio imediato dos aparelhos, dos aplicativos bancários e de novos acessos aos dispositivos.



"O Celular Seguro é mais uma camada de proteção aos usuários. Com um aparelho que não serve para revender e com acessos de aplicativos digitais bloqueados, não haverá interesse no roubo ou furto de um telefone que virará apenas um pedaço de metal", diz o secretário-executivo do ministério, Ricardo Cappelli.

O programa não tem possibilidade de desbloqueio —se o dono conseguir recuperar o aparelho, terá que solicitar os acessos junto à operadora e aos bancos.