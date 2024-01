São Paulo

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) apresentará na quinta-feira (25), durante o ato de lançamento de sua pré-candidatura para a Prefeitura de São Paulo, as pessoas que comporão a sua chapa de vereadores na eleição municipal de outubro.

Primeira vacinada contra a Covid-19 no Brasil, a enfermeira Mônica Calazans será uma das componentes da chapa, junto da cicloativista e fotógrafa Renata Falzoni, da ex-deputada e ex-vereadora Patrícia Gama, da professora e ex-primeira-dama do estado Lúcia França e do professor e ex-assessor da secretaria municipal de Educação José Valdo.

A enfermeira Mônica Calazans durante entrevista à Folha em Itaquera, na zona leste de São Paulo - Ronny Santos-21.dez.2021/Folhapress

A parlamentar também apresentará membros de sua equipe de campanha no encontro.

Além de Orlando Faria, ex-presidente do diretório municipal do PSDB, também farão parte do grupo o economista Leandro Piquet Carneiro, que foi coordenador do programa de segurança de Geraldo Alckmin na campanha presidencial de 2018, e Vivian Satiro, que foi secretária municipal de Planejamento e Entregas Prioritárias em 2021 e 2022 e concentrou o trabalho de desenvolvimento do Programa de Metas da gestão Bruno Covas (PSDB).

O lançamento da candidatura de Tabata acontecerá na casa de sua família, localizada na Vila Missionária, na zona sul da capital.

O vice-presidente Geraldo Alckmin fará participação virtual. O ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas), o apresentador José Luiz Datena (recém-filiado ao PSB após convite de Tabata) e parlamentares do partido confirmaram presença.