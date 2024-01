O deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) protocolou uma representação no MPF (Ministério Público Federal) contra Sayid Tenório, vice-presidente do Instituto Brasil-Palestina. O parlamentar diz que Tenório cometeu crime de racismo contra judeus.

Nesta semana, Tenório compartilhou nas redes sociais uma imagem de ratos mortos e os comparou com soldados israelenses.

Em outubro, Tenório foi demitido do cargo de assessor no gabinete do deputado federal Márcio Jerry (PC do B-MA), após ter feito postagens pró-Palestina e ter zombado de vítimas do Hamas em suas redes sociais. Na terça (23), participou de evento promovido pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania sobre direitos humanos, liberdade religiosa e laicidade do Estado.

Na representação, Kataguiri diz que a publicação de Tenório "incita a população ao ódio contra o povo judeu com repercussões na vida diária de cada um desses cidadãos brasileiros que se confrontarão com atos de preconceito, xingamentos e falas constrangedoras em suas vidas diárias.

