Em reação à proposta de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) que tem o padre Julio Lancellotti como alvo, a Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São Paulo, protocolou requerimento pedindo a instauração de outra CPI, com o crescimento do número de pessoas em situação de rua na cidade e as políticas da gestão Ricardo Nunes (MDB) voltadas a essa população como objeto.

Como mostrou o Painel, a CPI que mira o pároco foi protocolada pelo vereador Rubinho Nunes (União Brasil) com o apoio de 24 colegas e deve ser instalada em fevereiro, na volta do recesso do Legislativo paulistano.

Padre Julio Lancellotti durante ato organizado pela Pastoral do Povo da Rua - Marlene Bergamo-15.abr.2022/Folhapress

Na cidade de São Paulo, um censo encomendado pela prefeitura constatou que a população de rua teve um salto de 31% durante a pandemia de Covid-19, crescendo de 24,3 mil em 2019 para 31,9 mil em 2021. Em relação a 2015, quando havia 15.905 moradores de rua, o número dobrou.

Em outubro, o TCM (Tribunal de Contas do Município) cobrou da gestão municipal a apresentação de um plano de ação para acolher pessoas em situação de rua.

Para além das seis assinaturas de vereadores do PSOL, a Bancada Feminista precisa de mais 18 para conseguir protocolar a CPI.

Silvia Ferraro, da Bancada Feminista, afirma que "em vez de perseguir quem ajuda e acolhe a parte mais vulnerável de nosso povo, a Câmara Municipal precisa apurar as razões para o enorme fracasso das políticas públicas do prefeito Ricardo Nunes, que só aumentaram o problema".

Em 2024, as possíveis investigações devem ganhar contornos eleitorais. Lancellotti é próximo de Guilherme Boulos (PSOL), um dos pré-candidatos à Prefeitura de SP em 2024.

O partido de Rubinho, União Brasil, apoiará a reeleição de Ricardo Nunes, e Kim Kataguiri, filiado à sigla, também é pré-candidato. O partido tem Milton Leite, presidente da Câmara Municipal, como principal liderança no estado.