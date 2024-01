São Paulo

Aliados de Valdemar Costa Neto dizem acreditar que o presidente do PL não pretende dar a Ricardo Salles (PL-SP) uma carta de desfiliação do partido e que fará o ex-ministro escolher entre o seu mandato de deputado federal e a candidatura para a Prefeitura de São Paulo neste ano.

A possível candidatura de Salles seria uma fonte de desgaste para Ricardo Nunes (MDB), eleito como alvo de ataques pelo deputado, e também poderia tirar votos do atual prefeito, que conta com o apoio de Valdemar. Para complicar o cenário, o presidente do PL se incomodou nas ocasiões que foi ofendido publicamente por Salles.

Deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) durante entrevista à Folha - Gabriela Biló-18.mai.2023/Folhapress

Em junho do ano passado, o deputado chegou a anunciar que tinha desistido da eleição, afirmando, naquele momento, que "o centrão ganhou e a direita perdeu", mas voltou atrás da decisão.

Apesar de gestos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Salles no fim do ano, Valdemar voltou a dizer, em dezembro, que o PL e o ex-chefe do Executivo vão apoiar a reeleição de Nunes. Em troca, Bolsonaro deverá indicar o candidato a vice na chapa com o atual prefeito.