Brasília

A entrada de dólares no país via consumo de turistas estrangeiros somou US$ 616,1 milhões (cerca de R$ 3 bilhões) em novembro, recorde para o mês e aumento de 13,3% em relação a novembro de 2011, antigo pico da série histórica do Banco Central, iniciada em 1995.

Movimento no terminal 3 do aeroporto internacional de Guarulhos, em foto de 2021 - Eduardo Anizelli/ Folhapress

No acumulado de 2023 até novembro, o valor totaliza US$ 6,286 bi (R$ 31,4 bilhões), aumento de 40,3% ante o mesmo período de 2022.

A Embratur, agência de promoção internacional do turismo, projeta que a entrada de dólares via turismo internacional vai bater o recorde histórico de 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo e que teve uma receita com o turismo de US$ 6,8 bilhões.

"O turismo internacional é uma das potências econômicas que já está dando uma importante contribuição para o desenvolvimento do Brasil, com geração de emprego e renda em todo o país, construindo uma economia que valoriza nossa cultura e gera sustentabilidade ambiental", afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. "Agora, o desafio é manter a curva de crescimento, queremos e vamos fazer muito mais."