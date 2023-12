Em novembro, o número de turistas internacionais que entraram no Brasil superou pela primeira vez as marcas de 2019, período anterior à Covid —decretada oficialmente como pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em março de 2020.

No último mês, o país registrou a entrada de 504.395 visitantes estrangeiros, superando em 7% os dados do mesmo mês de 2019. Os dados são da Embratur.

Torcedores do Boca Juniors se reúnem na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro - Cléo Guimarães-2.nov.2023/Folhapress

Além disso, foi o segundo maior novembro da história em número de visitantes estrangeiros, atrás somente de 2015.

Os argentinos representaram 25% do total de turistas internacionais no mês, atraídos pela final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors e por partida das Eliminatórias da Copa entre as seleções brasileira e argentina, ambas no Maracanã.