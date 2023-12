A Federação de Hotéis, Bares e Restaurantes do Estado de São Paulo (Fhoresp) pediu ao governo federal anistia no pagamento de juros em empréstimos feitos por empresários do setor durante a pandemia.

Dirigentes da Federação dos Hotéis do Estado de SP com o ministro Márcio França - Divulgação

O pleito foi feito nesta terça-feira (19) ao ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França.

Segundo o diretor-executivo da entidade, Edson Pinto, a anistia afetaria empréstimos feitos por meio do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) e do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) durante a pandemia.

Pinto afirma que o ministro se comprometeu a trabalhar o tema junto ao Ministério da Fazenda. Segundo ele, metade das empresas devedoras compromete mais de 30% de suas despesas mensais com dívidas. "A ideia é que o benefício, de fato, saia do papel", disse.

A Fhoresp afirma que é necessário estimular um setor que representa 2 milhões de empresas e 6 milhões de postos de trabalho diretos.

A federação também pediu que estabelecimentos tributados pelo lucro presumido com faturamento entre R$ 4,8 milhões e R$ 78 milhões sejam incluídos no Simples Nacional. Além disso, defende a adoção de alíquotas progressivas dentro dessa faixa, para conferir justiça tributária.