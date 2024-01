O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Jader Filho (Cidades) viajarão na sexta-feira (26) para Patos (306 km de João Pessoa), na Paraíba, para participar de evento de entrega de 856 casas do Minha Casa, Minha Vida.

A cidade é reduto político do deputado federal Hugo Motta, líder do Republicanos na Câmara dos Deputados. Seu pai, Nabor Wanderley Filho (Republicanos), é o atual prefeito de Patos e está em seu terceiro mandato. O avô de Hugo, Nabor Wanderley, e a avó, Francisca Motta, também foram prefeitos de Patos.

No ano passado, Lula promoveu mudanças na sua equipe ministerial para acomodar partidos do centrão e conseguir ter mais apoio no Congresso.

Em setembro, colocou Silvio Costa Filho, do Republicanos, no comando do Ministério de Portos e Aeroportos. Ainda assim, a cúpula declara que não faz parte da base do petista e atua de forma independente.