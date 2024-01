Principal centro de estudos ligado ao PT, a Fundação Perseu Abramo vai criar em 2024 um núcleo dedicado a estudar temas religiosos e a relação do partido com as diversas fés.

Embora todas as religiões sejam objeto de análise do novo núcleo, os evangélicos receberão atenção especial.

Chamados de NAPPs (Núcleos de Acompanhamento de Políticas Públicas), esses grupos se dedicam hoje a temas como economia, segurança, agricultura, educação, saúde e outros.

Presidente Lula (PT) durante cerimônia do III Fórum Interconselhos, no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira-30.ago.2023/Folhapress

"Precisamos dar uma atualizada no comportamento dos religiosos no Brasil, refletir sobre o que pensam e como podem se relacionar conosco", diz o presidente da Fundação, Paulo Okamotto.

Segundo ele, há uma compreensão no partido quanto à Igreja Católica, e não tão boa com relação aos evangélicos. A ideia é produzir estudos e pesquisas e dar sugestões sobre como se relacionar com o segmento. "Existem diversos pentecostais e neopentecostais que simpatizam com o PT e pertencem ao partido", afirma.

A decisão vem em linha com a diretriz dada pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma conferência eleitoral do partido no começo de dezembro, em Brasília.

Na ocasião, ele recomendou que os petistas se aproximem do eleitorado evangélico, no qual políticos conservadores têm aceitação bem maior.