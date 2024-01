O PSDB marcou para segunda-feira (15) uma reunião em São Paulo para tentar pôr fim à crise vivida pela legenda no estado.

O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, do PSDB - Divulgação

Estarão presentes os presidentes dos diretórios nacional, Marconi Perillo, e paulista, Paulo Serra, além de prefeitos, deputados e outros líderes partidários.

Serra, prefeito de Santo André, preside o PSDB no estado de forma provisória desde novembro do ano passado, e vem sendo pressionado por Perillo para marcar uma convenção para o início de fevereiro, com o objetivo de regularizar a situação do partido.

Nesta quarta (10), ele enviou carta a Perillo dizendo que precisa de mais tempo para isso, porque apenas 22% dos diretórios municipais estão regularizados. A mensagem foi revelada pela Coluna do Estadão.

Prefeito de Ribeirão Preto e rival interno de Serra, Duarte Nogueira (PSDB) questiona o argumento. "O PSDB no ano passado fez por volta de 280 convenções municipais, quase metade das cidades. Do ponto de vista proporcional, deve ser um dos estados em que isso mais aconteceu", afirma.

Segundo ele, é preciso realizar a convenção estadual antes do Carnaval, em razão da aproximação da janela de transferências partidárias, que se abre em 7 de março.

"Essa indefinição no partido gera uma insegurança para vereadores e prefeitos que queiram vir para o PSDB disputar a eleição deste ano. No caso dos vereadores, isso é ainda mais grave, porque não existem mais as coligações proporcionais, é preciso montar chapas próprias", afirma Nogueira.

Serra é aliado do ex-presidente da legenda Eduardo Leite, e sofre oposição de uma ala que tinha como referência o ex-governador João Doria.

A briga no PSDB ocorre em um contexto de queda no número de prefeitos do partido no estado. Hoje restam apenas cerca de 30.