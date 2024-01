A ação da Polícia Federal contra o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) não altera, ao menos por enquanto, a intenção do PL de filiá-lo, nem de dar a ele o cargo de presidente do diretório da sigla no município do Rio de Janeiro.

O vereador Carlos Bolsonaro, que foi alvo de ação da PF nesta segunda-feira (29) - Sergio Lima/AFP

Segundo interlocutores do presidente nacional da legenda, Valdemar Costa Neto, a operação contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro não é suficiente para forçar uma mudança de planos.

Numa visão otimista, a expectativa é que ela possa inclusive reforçar seu capital político entre o eleitorado conservador, caso ganhe força a interpretação de que o vereador é vítima de perseguição pelo Judiciário.

Carlos Bolsonaro deve ser candidato a mais um mandato de vereador na eleição de outubro, além de ser cotado para coordenar a campanha à Prefeitura de Rio de Janeiro do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ).

Ramagem, a exemplo de Carlos, foi alvo da PF na apuração da montagem de uma espécie de Abin paralela no governo de Jair Bolsonaro.