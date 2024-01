O PP reagiu nesta terça-feira (30) à lista de nomes apresentada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), para compor sua chapa como vice.

O deputado federal Fausto Pinato, que preside o PP na cidade de SP - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Foram sugeridos por Valdemar quatro possibilidades, sendo duas do PL –o coronel da PM Ricardo Mello Araújo e a delegada Raquel Gallinati e duas do Republicanos –o deputado estadual Tomé Abduch e a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Sonaira Fernandes.

O PP a princípio deve compor a aliança de Nunes, mas não descarta lançar candidato próprio caso se veja preterido na coligação.

Presidente da legenda na cidade de São Paulo, o deputado federal Fausto Pinato disse ser um "absurdo" que a lista exclua o partido.

"Um absurdo essa imposição de Valdemar Costa Neto e do ex-presidente Bolsonaro de exigir que o nome do vice em São Paulo seja somente vindo do PL ou do Republicanos, preterindo nosso Partido Progressista de participar de uma disputa legítima com pesquisa", afirmou.

Como mostrou o Painel, Nunes afirmou que pretende fazer uma pesquisa para ajudar a decidir o nome do companheiro de chapa.

"Repudio essa postura impositiva de preterir quadros que o apoiaram [a Nunes] e ficam de fora na escolha na chapa", afirma Pinato.

Entre os nomes que o PP sugere estão o deputado estadual Delegado Olim e o federal Coronel Telhada.