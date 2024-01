Deputado bolsonarista é cogitado para secretaria de Nunes e tem apoio de Tarcísio

São Paulo

O deputado estadual bolsonarista Tomé Abduch (Republicanos), vice-líder do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), é cotado pelo prefeito Ricardo Nunes (MDB) para assumir uma secretaria municipal e integrar sua gestão.

De acordo com políticos que acompanham as conversas, Abduch, que foi líder do movimento Nas Ruas, poderia chefiar a pasta de Urbanismo e Licenciamento, já que o titular iria se afastar por questões pessoais.

Nunes é candidato a reeleição em São Paulo e deve ter o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo Tarcísio e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

O acerto dependeria somente de uma resposta de Abduch. Aliados do deputado afirmam que houve uma sondagem, mas não um convite formal. Procurado pela Folha, ele não respondeu.

Tomé Abduch (Republicanos) acompanha Jair Bolsonaro em debate, em 2022 - Mathilde Missioneiro - 16.nov.22/Folhapress

A eventual nomeação de Abduch, um aliado de Tarcísio, deve ampliar o vínculo do governador com o prefeito Ricardo Nunes, além de abrir espaço para um bolsonarista na máquina da prefeitura. A articulação estaria sendo feita a nível estadual, não municipal, segundo envolvidos.

O Republicanos, por sua vez, já decidiu apoiar a reeleição de Nunes —o diretório municipal do partido é responsável pela secretaria municipal da Habitação, chefiada pelo deputado federal licenciado Milton Vieira (Republicanos-SP).

Aliados do governador afirmam que Tarcísio apoia esse movimento, mas que o convite a Abduch não foi um pedido dele ao prefeito.

Nos últimos dias, a aliança entre Nunes e Tarcísio ganhou contornos mais definidos. O governador afirmou publicamente que vai apoiar o emedebista e já esteve ao lado dele em dois lançamentos relacionados à habitação, área que projetou o principal adversário na corrida eleitoral, Guilherme Boulos (PSOL), líder do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).

Nesta segunda-feira (22), Tarcísio afirmou que Bolsonaro "estará junto também" na aliança com Nunes.

Interlocutores de Nunes dizem que o prefeito gosta de Abduch e tem proximidade com o deputado estadual.

De acordo com bolsonaristas, Abduch já tentou se colocar como possível candidato a prefeito ou vice, representando o campo da direita conservadora, movimento que não prosperou. Tarcísio e Valdemar têm defendido junto a Bolsonaro o entendimento de que uma aliança com Nunes tem mais chances de vencer Boulos do que uma candidatura bolsonarista raiz.

Empresário, Abduch é formado em engenharia civil. O Nas Ruas foi um dos movimentos que cresceu a partir da organização de manifestações pelo impeachment de Dilma Rousseff (PT). Segundo sua biografia na Alesp, o movimento tem pautas da direita como "conservadorismo, liberalismo econômico, reformas estruturais de Estado, privatizações e o combate à corrupção". Ele teve 221.656 votos, o sexto mais votado entre 94 eleitos.

O deputado estadual já havia sido convidado pelo governador a chefiar a secretaria estadual do Turismo no ano passado, mas recusou. Ele costuma dizer que gosta do trabalho na Assembleia e que está aprendendo bastante em seu primeiro mandato.

A eventual saída dele da Assembleia Legislativa ajuda Tarcísio a resolver um problema —fazer com que o policial federal afastado Danilo Campetti, que é segundo suplente de deputado estadual na bancada do Republicanos, chegue mais perto do cargo.

Campetti, que trabalhou com Tarcísio no Ministério da Infraestrutura, fez parte da segurança dele na campanha de 2022 e acompanhava o então candidato no dia 17 de outubro, quando um tiroteio em Paraisópolis interrompeu a campanha de Tarcísio.

Outra peça desse xadrez é a primeira suplente do Republicanos, Coronel Helena Reis, que é secretária de Esportes da gestão Tarcísio. Ela deve deixar o posto até abril para concorrer à Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) e, se houver uma vaga na Assembleia nesse momento, terá que assumir o mandato.

Outros deputados estaduais do partido, como Altair Moraes, que atua na área do esporte, já foram cogitados para integrar a gestão estadual, o que também contribuiria para a ida de Campetti à Alesp.

O agente foi alvo de processo administrativo disciplinar na PF e de processo na Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo, que pediu que Tarcísio seja multado sob acusação de que Campetti atuou em sua campanha, o que é proibido. Em outubro, o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) julgou improcedente representação contra o governador.

Aliados do policial falam em perseguição e retaliação contra ele, que participou da prisão de Lula (PT) em 2019.