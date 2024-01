Ex-ouvidor das polícias do estado de São Paulo, Benedito Mariano recebeu o apoio do ex-ministro da Justiça Tarso Genro para ocupar a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) na gestão de Ricardo Lewandowski à frente da pasta.

Benedito Mariano, ex-ouvidor das polícias de SP - Rogério Pagnan/Folhapress

"Lewandowski entra com categoria e sabedoria. Lula acertou. Um grande nome que substitui outro grande nome. Se for confirmado o nome de Benedito Mariano na Secretaria de Segurança Pública, já entra fazendo gol de placa. Será possível até recuperar o Pronasci", escreveu Tarso, que foi ministro no segundo governo Lula entre 2007 e 2010, no X.

Mariano, atualmente secretário de Segurança Pública de Diadema (SP), é um dos principais formuladores do PT na área e coordenou o programa de governo setorial de Lula. Ele conta com o apoio de diversos setores do partido para assumir a Senasp.

Ainda em dezembro, o Setorial Nacional de Segurança Pública do PT divulgou documento apoiando-o para a função.

Mariano também recebeu respaldo de entidades como a Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares (Feneme) e a Federação Nacional de Sindicatos de Guardas Municipais (Fenaguardas).