O ex-presidente José Sarney, que enfrentou crises econômicas e assumiu o país com um cenário de inflação descontrolada, elogiou a atuação do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em conversa antes do início do ato que marcou um ano dos ataques golpistas às sedes dos três Poderes, em Brasília.

Ex-presidente José Sarney em sessão destinada a comemorar os 200 anos da Primeira Assembleia Constituinte - Geraldo Magela/Agência Senado

O elogio se deu Salão Negro do Congresso Nacional. O ex-presidente brincou e afirmou que, "como se dizia no meu tempo", Haddad "fez crochê sem linha" no ano passado. Ou seja, que o ministro conseguiu fazer milagre.

No ano passado, a equipe econômica conseguiu aprovar medidas importantes, como a Reforma Tributária, o arcabouço fiscal e venceu uma disputa dentro do governo para assegurar que a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 tivesse meta fiscal de déficit zero.

Isso em um contexto de dificuldade do governo em consolidar uma base no Congresso e em meio a críticas dentro do PT em relação ao que é visto como política de austeridade da equipe econômica.