Secretária de Segurança Urbana da Prefeitura de São Paulo, Elza Paulina de Souza deve deixar o cargo até março para disputar mandato de vereadora pelo MDB, partido do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A saída abrirá uma vaga que pode ser usada para acomodar o coronel aposentado da PM Ricardo Mello Araújo, ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Ex-presidente do Ceagesp, Mello é o preferido de Bolsonaro e do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, para ser vice de Nunes em sua campanha à reeleição. O argumento é que a pauta da segurança pública terá grande destaque no pleito.

Elza Paulina, secretária de Segurança Pública e ex-comandante da Guarda Civil Metropolitana - Jorge Araújo-13.dez.2018/Folhapress

Nunes, porém, ainda não disse se aceita a sugestão. Mello é uma figura polêmica, que chegou a justificar abordagens diferenciadas de PMs em áreas nobres e periféricas de São Paulo quando comandava a Rota.

Também notabilizou-se por pedir a comerciantes do Ceagesp que exibissem bandeiras do Brasil quando Bolsonaro visitou o local como presidente.

Assim, nomeá-lo para secretário de Segurança poderia ser uma alternativa para agradar o ex-presidente e seus aliados.