O movimento liberal Livres realizará na terça-feira (30) o evento "Livres do Medo", com a proposta de discutir soluções para a segurança pública no Brasil.

A economista Deborah Bizarria, colunista da Folha, comandará o encontro, que terá também as presenças do economista Leandro Piquet e do secretário de Ordem Pública do Rio de Janeiro, Brenno Carnevale. O evento acontecerá na Casa Livres, na Bela Vista, região central de São Paulo, e haverá transmissão via YouTube.

O movimento suprapartidário defende ideias liberais na economia e nos costumes. Tem entre seus membros políticos filiados a partidos como PSDB, Cidadania, Novo, Podemos e PSD, entre outros.