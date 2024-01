O PT planeja um ato grandioso para o retorno da ex-prefeita Marta Suplicy ao partido, com as presenças de estrelas da legenda, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), candidato a prefeito, é presença certa.

A data deve ser definida na semana que vem, após uma reunião da Executiva municipal petista, na próxima terça-feira (16).

A ex-prefeita Marta Suplicy e seu marido, Márcio Toledo, em ato durante a campanha de 2022 - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Presidente do partido na cidade de São Paulo, Laercio Ribeiro também deve conversar com Marta e com o deputado federal Rui Falcão, um dos articuladores do retorno dela ao partido, da qual saiu brigada, em 2015.

A presença de Haddad, que governou a cidade entre 2013 e 2016, é considerada simbólica para mostrar que não há mágoas com críticas passadas. Marta chegou a se referir a ele como o pior prefeito da história da cidade. "Haddad acompanhou de perto todo esse processo [de retorno]", diz Ribeiro.

Em razão da presença de Lula, será necessário definir um local que comporte o grande número de pessoas esperadas. A tendência é que o evento ocorra num final de semana, ou após o horário de expediente.

Após a filiação, começará uma segunda etapa, de formalização de Marta como vice de Boulos, o que também deverá seguir um processo internamente.

"Temos um rito para cumprir, inclusive abrindo a possibilidade de alguém se manifestar contrariamente, como fizemos no debate sobre o apoio do partido ao Boulos", afirma o presidente municipal do PT.