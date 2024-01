Presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto afirma não estar surpreso com a adesão de Marta Suplicy à candidatura de Guilherme Boulos (PSOL).

"A Marta sempre foi de esquerda. Mesmo quando foi para outros partidos nunca deixou de ser. É a praia dela, são os amigos dela", afirmou.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto - Evaristo Sá/AFP

No ano passado, Valdemar chegou a dizer que via com bons olhos que Marta fosse vice do prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição.

"Não é bem que eu defendi que ela fosse vice, o que eu falei foi que ela tem voto na periferia. Daí achei que para o Nunes isso era bom, mas o pessoal não quis", disse. O nome dela como companheira de chapa de Nunes gerou resistência entre bolsonaristas.

O presidente do PL, que defende o apoio ao atual prefeito, minimiza o impacto eleitoral que Marta trará para Boulos.

"Para o Boulos não vai influenciar. Ele só tem voto na periferia, que é onde ela tem também. Ele precisaria de alguém que tivesse votos nas áreas centrais", afirmou.

Ele previu que Boulos vai criar problemas para Marta e os demais petistas caso seja eleito. "O PSOL é assim, se chegar ao poder vai deixar os petistas falando sozinhos, não é só a Marta", declarou.

Valdemar, apesar disso, não quis se juntar ao coro dos que acham Marta "traidora". "É difícil julgar. Não posso falar isso. Governo é governo, é difícil resistir", diz, em referência às conversas dela com Lula.