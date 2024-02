Uma postagem do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) de setembro de 2018, em que ele se coloca contra a obrigatoriedade da vacinação infantil, foi resgatada por bolsonaristas nesta terça-feira (6).

"Governo Temer considera tornar vacinação infantil obrigatória, ideia absurda que resultou em uma revolta popular no século passado", escreveu ele no antigo Twitter (atual X). Na época, ele era candidato a presidente.

No texto, Boulos, atual pré-candidato a prefeito de São Paulo, também aproveita para defender o fim do antigo teto de gastos e pedir dinheiro para abastecimento de vacinas e campanhas de imunização.

O psolista na ocasião estava reagindo a uma ideia em gestação pelo governo de Michel Temer de tornar obrigatória a exigência da carteirinha nacional de imunização como requisito para a matrícula nas escolas.

A postagem foi ironizada entre outros pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que gravou no último final de semana um vídeo ao lado do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), no qual ambos dizem que a vacinação não será condição para matrícula na rede pública do estado.

"Excelente, Boulos! Já coloquei como prioridade o fim da vacinação obrigatória para crianças na reunião da oposição hoje cedo", disse.

Procurado, Boulos afirma que o tuíte de 2018 "foi equivocado e mal redigido, porque não deixa clara a diferença entre vacinação à força e medidas condicionantes que vinculam a aplicação da vacina, por exemplo, à matrícula na rede pública."

Ele diz que, na época, o país enfrentava uma "redução dramática das taxas de cobertura vacinal infantil vinculada à queda nos investimentos em saúde". "O governo Temer, no entanto, insistia numa política de sucateamento do SUS enquanto tentava transferir integralmente a responsabilidade para as famílias", afirma.

"Meu posicionamento na pandemia não deixa dúvidas, e reitero mais uma vez: era e sou favorável à vacinação e sou favorável à apresentação obrigatória de carteira de vacinação nas escolas", diz. "É inadmissível que bolsonaristas utilizem um posicionamento antigo, tirado de contexto, para defender projetos absurdos antivacina."