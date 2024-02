O pré-candidato a prefeito de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) deve explorar com frequência em sua campanha as diferenças entre Bruno Covas (PSDB), morto em 2021, e seu sucessor, Ricardo Nunes (MDB), como fez no ato de filiação de Marta Suplicy ao PT na sexta-feira (2).

Guilherme Boulos (PSOL) ao lado de Marta Suplicy e de Lula na volta da ex-prefeita ao PT - Nelson Almeida AFP

Ao exaltar o tucano como "democrata" em contraste com o "bolsonarista" Nunes, quer tirar do prefeito o eleitorado de centro-esquerda da cidade.

No mesmo ato, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, exaltou a marca da ex-prefeita como "dona Marta do PT". O apelido era usado de forma pejorativa pelo ex-prefeito Paulo Maluf, mas acabou sendo adotado por ela com orgulho.