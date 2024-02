O PT considera que em apenas 10 das 26 capitais do país a situação das candidaturas a prefeito está totalmente resolvida —seja com nome próprio ou como parte de uma coligação.

PT apoiará Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo; na foto, Boulos, Lula e ex-prefeita Marta Suplicy - Nelson Almeida/AFP

Exemplos são Porto Alegre e Goiânia, com as candidaturas, respectivamente, das deputadas Maria do Rosário e Adriana Accorsi, além de SP, com apoio a Guilherme Boulos (PSOL).

Entre os casos ainda espinhosos estão Fortaleza, com dois petistas disputando a vaga, Belo Horizonte, onde pode haver apoio ao prefeito Fuad Noman (PSD) e Rio, cidade em que o partido pleiteia a vice de Eduardo Paes (PSD). O grupo eleitoral da legenda se reúne na quarta (7) para mapear a situação pelo país.