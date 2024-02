São Paulo

Principal dirigente do PL em São Paulo, o deputado federal Antonio Carlos Rodrigues diz ao Painel que a escolha de um vice militar para o prefeito Ricardo Nunes (MDB) pode prejudicar suas chances de reeleição. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou o coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo, ex-comandante da Rota e ex-presidente da Ceagesp, para o posto.

Rodrigues afirma que o bolsonarismo e os militarismo tem rejeição em algumas regiões periféricas da capital, especialmente na zona sul.

"Estou falando da patente, não especificamente do coronel, que não conheço. Em 2022, não pudemos entrar em algumas comunidades para fazer campanha para Tarcísio [de Freitas, Republicanos] e Bolsonaro. O 22 [número da legenda] era proibido", afirma Rodrigues.

O deputado federal Antonio Carlos Rodrigues (PL-SP) durante evento na Associação Paulista de Medicina - Ronny Santos-28.jul.2023/Folhapress

"São regiões que historicamente são mais 'vermelhinhas', votam mais na esquerda, fora do centro expandido, e nas quais o Ricardo precisa ter entrada", avalia o parlamentar, que lembra que Lula (PT) e Fernando Haddad (PT) venceram na capital em 2022 —o primeiro foi eleito nacionalmente, e o segundo, derrotado no estado.

Em 2020, a coligação de Bruno Covas (PSDB), que incluía o PL e outros partidos como MDB, DEM, PP, Cidadania, Podemos, PSC, Pros, PV e PTC, relatou ameaças do crime organizado em regiões periféricas, com veto a propagandas do tucano.

Como mostrou a coluna, Nunes pretende encomendar uma pesquisa para avaliar a popularidade das opções de vice.

As opções estudadas hoje são o coronel Mello Araújo, Tomé Abduch (deputado estadual do Republicanos-SP), Sonaira Fernandes (secretária estadual de Políticas para a Mulher Republicanos-SP) e a delegada Raquel Gallinati, suplente de deputada estadual que é a preferida da ala raiz do PL, que estava no partido antes da chegada de Bolsonaro.

Rodrigues afirma que a pesquisa será importante para que o prefeito possa escolher o nome com mais aceitação da população e que, dessa forma, possivelmente o coloque mais perto da reeleição.